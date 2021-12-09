Миллиардера отправили в СИЗО, его жену – домой

В Петербурге суд арестовал владельца известной компании "Рив Гош". Августа Мейера обвиняют в мошенничестве на два с половиной миллиарда рублей. Такую сумму, по версии следствия, коммерсант похитил у банка. В суд доставили и супругу бизнесмена. Она проходит по делу как сообщница.

В зале Московского суда Санкт-Петербурга не сдерживает слез один из богатейших бизнесменов страны – Август Мейер. Предприимчивый американец, заработавший в России более полумиллиарда долларов, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Речь так же о суммах с девятью нулями, только в рублях. С Фемидой задержанный уроженец Сан-Диего общается с помощью переводчика.

- Я был в шоке вчера. Следователь увидел меня в первый раз. Моя жена теперь в заложниках. Ее задержали.

Совладельца парфюмерной сети "Рив Гош" и некогда крупнейшего в стране Интернет-магазина электроники "Юлмарт" Августа Мейера и его супругу Инну задержали накануне в рамках расследования уголовного дела о хищении почти двух с половиной миллиардов рублей у крупного банка. Эта запутанная история длится с 2016 года.

"Юлмарт" тогда получил кредит на развитие. А сам Мейер, перебравшийся в Россию в конце-90-х и позже получивший гражданство, радовался, что сделал правильный выбор для создания семьи и ведения бизнеса.

- Я не простой иностранный инвестор. Я люблю эту страну. Я люблю ее и верен ей. Капитал, как известно, может прийти и уйти.

"Юлмарт" платил по кредиту лишь несколько месяцев. Следствие считает, компания якобы планировала банкротство еще в момент получения огромных денег. Из-за финансовых проблем Интернет-ритейлер фактически прекратил работу в 2020 году. Идет процесс банкротства. Кстати, первым фигурантом уголовного дела стал совладелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин, который покинул страну.

- Как я понимаю, основной момент – это, что я могу скрыться. Как это было с Костыгиным. Но у меня было много возможностей, чтобы скрыться. И каждый раз, когда меня вызывало следствие для беседы, я всегда являлся.

По слухам, доверие Августа Мейера к своему бизнес-партнеру Костыгину было безграничным. Но от былых отношений, как дружеских, так и деловых, не осталось и следа.

Зато право голоса появилось у Инны Мейер. Якобы в последние годы именно она представляла интересы мужа-американца и участвовала в собраниях акционеров "Рив Гош".

Если вину супругов докажут, средства в рамках исполнительного производства могут быть взысканы с этого бизнеса, считают юристы.

"На публичных торгах это будет реализовано третьим лицам, денежные средства будут получены кредитором и, в принципе, будут требования удовлетворены", – считает Елена Гладышева, управляющий партнёр адвокатского бюро.

Связанные с Мейерами компании, правда, поспешили заявить, что задержание бизнес-четы не скажется на их работе.

Что касается самих супругов, то Август Мейер просился домой и предлагал залог – пять миллионов рублей. Интересно, что когда-то Костыгина выпустили под залог в 25 миллионов. Суд же под домашний арест отправил только Инну Мейер, а вот ее супруга арестовали. Миллиардер отправляется в СИЗО.

Все главные новости и видео доступны на медиаплатформе "Смотрим".