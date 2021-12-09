Супругу владельца "Рив Гош" и "Юлмарт" отправили сидеть дома

Суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест супругу владельца сетей "Рив Гош" и "Юлмарт" Инну Мейер, которой вменяют два эпизода мошенничества. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, мера пресечения будет действовать до 7 февраля будущего года.

Представитель следствия в суде пояснил, что Инна Мейер не работает, не имеет официального дохода и является гражданкой двух государств. Она неоднократно выезжала за пределы РФ, а значит, может скрыться. Кроме того, следствие не исключает, что супруга ранее арестованного Августа Мейера может оказывать давление на свидетелей по делу. Защита Инны Мейер просила избрать для нее в качестве меры пресечения запрет определенных действий, или же выпустить ее под залог.

Суд отклонил просьбу адвокатов. Инне Мейер запрещено покидать квартиру, за исключением периода прогулок, использовать интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.

Ранее Августу и Инне Мейер вменили два эпизода мошенничества на общую сумму около 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, эти деньги похищены коммерсантом и его супругой у Сбербанка, который долгое время выделял им кредиты на развитие сетевого бизнеса. В ходе процесса бизнесмен и его жена отказались признать вину.