Американский суд заслушает показания Шефлера по делу Питта и Джоли Суд в США заслушает показания по делу Питта - Джоли

Москва26 июн Вести.Американский суд заслушает показания Юрия Шефлера (в России внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу между актерами Брэдом Питтом и его бывшей женой Анджелиной Джоли, передает издание Daily Mail.

Дело касается винодельни Chateau Miraval во Франции, которую Питт и Джоли не могут поделить еще со времени, когда были в браке.

Американский актер в иске от 2022 года утверждал, что его бывшая жена продала свою часть в компании без его согласия.

Покупателем стала принадлежащая Шефлеру компания, однако он заявил о необходимости остановить разбирательство, поскольку, по его мнению, играл "пассивную роль" в сделке.

Апелляционный суд отверг подобный довод Шефлера, поскольку было установлено, что он лично гарантировал выделение 39 миллионов долларов из своих средств для обеспечения выплат Джоли по сделке.