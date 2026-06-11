Милош Бикович рассказал, как Джонни Депп пришел на суд в подаренном им галстуке Милош Бикович рассказал о подаренном Джонни Деппу галстуке

Москва11 июн Вести.Милош Бикович рассказал, что несколько лет назад подарил голливудскому коллеге Джонни Деппу галстук. В нем американский актер позднее явился на суд.

Я ему подарил галстук с мозаикой храма Святого Саввы в Белграде... Он его надел, кстати, когда у него было заключительное, мне кажется, заседание в суде сказал Бикович Super.ru на премьере фильма "Холоп 3"

Речь идет об одном из заседаний суда по делу Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии. В ответ актер подал иск на 50 млн долларов, обвинив экс-супругу в клевете. Херд выдвинула встречный иск уже на 100 млн долларов.

Судебный процесс о клевете между Деппом и Херд завершился 1 июня 2022 года победой Деппа. Присяжные в штате Вирджиния признали актрису виновной по всем пунктам иска и обязали выплатить экс-супругу компенсацию, которая позже была урегулирована до 1 млн долларов.