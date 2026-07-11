Сын бывшего президента США отсудил $1,7 млн по делу о клевете Суд присудил Хантеру Байдену $1,7 млн по иску о клевете

Москва11 июл Вести.Суд в американском штате Калифорния присудил сыну бывшего президента США Хантеру Байдену 1,7 миллиона долларов по иску о клевете. Об этом стало известно из судебных документов.

Ответчиком по делу выступил Патрик Бирн, бывший генеральный директор онлайн-ретейлера Overstock.com. Ранее в одном из интервью он заявил, что Байден-младший пытался использовать родство с американским лидером для получения от правительства Ирана взятки в размере 800 миллионов долларов. Суд счел эти утверждения ложными и постановил выплатить Хантеру Байдену 1 доллар в качестве номинального возмещения ущерба и 1,7 миллиона долларов в качестве штрафных убытков.

Хантер Байден также является фигурантом нескольких уголовных дел. В Калифорнии его обвиняют в умышленной неуплате налогов на сумму более 100 тысяч долларов, а в штате Делавэр против него выдвинуто обвинение в незаконном владении оружием в период употребления запрещенных веществ.