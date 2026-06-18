Сын Байдена нашел работу в наркодиспансере Newsmax: сын Байдена Хантер трудоустроился в наркодиспансер в Лос-Анджелесе

Москва18 июн Вести.Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер трудоустроился в наркологический реабилитационный центр Peak Path Health в Лос-Анджелесе. Его назначили советником организации и исполнительным директором ее благотворительного фонда. Об этом сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на заявление учреждения.

Ранее в интервью американским СМИ Хантер Байден заявлял, что был "деградировавшим крэковым наркоманом", но заверил, что не употребляет с 2019 года.

Фонд стремится помочь людям, у которых может не быть финансовых возможностей для получения долгосрочной поддержки, необходимой для устойчивого выздоровления приводит телеканал заявление организации

Ранее СМИ сообщали, что Хантер Байден скрывается от кредиторов в Калифорнии из-за долгов на $20 млн.