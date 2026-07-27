Washington Post узнала об ухудшении состояния Байдена, страдающего от рака WP: 83-летний Байден борется с метастатическим раком

Москва27 июл Вести.Бывший глава Белого дома Джо Байден заметно ослаб после ухода с президентского поста. Политик проходит курс терапии от метастатического рака. Об этом узнала газета The Washington Post.

После ухода из Белого дома Байден почти не появляется на публике и большую часть времени посвящает семье, друзьям и ближайшим помощникам. Терапия дает положительный результат, однако негативно сказывается на физическом состоянии 83-летнего политика.

Как сообщила его супруга Джилл Байден, онкология прогрессирует, и метастазы распространились на костную ткань. Предполагается, что болезнь будет носить хронический характер до конца жизни бывшего президента.

В связи с проблемами со здоровьем Байден почти не посещает публичные мероприятия. Кроме того, он еще не создал крупную благотворительную или политическую структуру, а также президентскую библиотеку.

Ранее сын экс-президента Хантер Байден отсудил 1,7 миллиона долларов по делу о клевете.