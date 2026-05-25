Москва25 мая Вести.У президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы нашли рак кожи на ранней стадии, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию бразильского лидера.

В офисе президента уточнили, что 24 апреля медики удалили у него поражение базально-клеточного типа. После этого врачи приняли решение назначить дополнительную профилактическую терапию методом поверхностной радиотерапии.

По данным медицинского заключения госпиталя Sirio-Libanes Hospital, которое есть в распоряжении агентства, да Силва должен пройти 15 сеансов радиотерапии для предотвращения появления новых очагов заболевания.

При этом, как утверждается, бразильский лидер будет продолжать работать в обычном режиме, без ограничений.

Лула да Силва - 80-летний политик, с 2023 года занимает пост президента Бразилии, до этого был на данном посту в 2003-2011 годах. Проблемы со здоровьем у бразильского лидера появились не впервые - в 2024 году Да Силву выписали из больницы после операции по предупреждению повторного кровоизлияния в мозг.