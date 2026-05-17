Лула да Силва: я пытался убедить Трампа, что Иран не пытается создать ЯО

Лула да Силва пытался убедить Трампа, что Иран не делает атомную бомбу Лула да Силва: я пытался убедить Трампа, что Иран не пытается создать ЯО

Москва17 мая Вести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пытался убедить американского лидера Дональда Трампа в том, что Иран не пытается создать ядерную бомбу. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

По его словам, он передал главе Белого дома копию соглашения, которое Бразилия и Турция заключили с Ираном в 2010 году. В документе указано, что Тегеран обменивает имеющийся у него низкообогащенный уран на определенное количество высокообогащенного топлива для ядерных реакторов.

Он хотел показать Трампу, что "это неправда, будто Иран снова пытается создать атомную бомбу" говорится в публикации

Бразильский лидер также предложил Трампу свою помощь в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном. Однако к обсуждению дальнейших шагов стороны пока не приступили.