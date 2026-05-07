Трамп обсудил с президентом Бразилии торговлю и пошлины

Трамп подвел итоги встречи с президентом Бразилии Лулой да Силвой Трамп обсудил с президентом Бразилии торговлю и пошлины

Москва7 мая Вести.Президент США Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он поделился итогами диалога, который состоялся между лидерами в Вашингтоне.

Мы обсудили множество вопросов, в том числе торговлю и, в частности, пошлины. Встреча прошла очень хорошо написал Трамп

Американский президент подтвердил, что представители США и Бразилии продолжат контакты для обсуждения всех деталей. При необходимости будут согласованы новые встречи.

Ранее Лула да Силва выступал с критикой Трампа. Он указал, что американский президент в 2025 году начал создавать "Совет мира" вместо того, чтобы реформировать ООН.