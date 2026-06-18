Лула да Силва общается с Трампом письменно: тот много говорит и мало слушает Президент Бразилии предпочитает общаться с Трампом с помощью писем

Москва18 июн Вести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вынужденно использует письменную форму общения с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

По словам президента Бразилии, Трамп в личных беседах "говорит много, но слушает мало".

В частности, во время визита в США в мае этого года Лула да Силва планировал обсудить с Трампом совместные усилия по борьбе с преступностью в Южной Америке. Однако Трамп на переговорах все время брал инициативу на себя. В итоге после возвращения из Вашингтона Лула да Силва решил направить в Белый дом официальное письмо, в котором изложил свой взгляд на важные вопросы.

Лула да Силва отметил, что отправил Трампу уже четыре письма.

Кроме этого, президент Бразилии отметил недопустимое поведение Трампа при общении с коллегами.

Он по-прежнему продолжает себя вести как император приводит ТАСС слова Лулы да Силвы

Между тем внимание журналистов привлекло необычное рукопожатие Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед торжественным ужином в Версальском дворце.