Лула да Силва подшутил над Трампом во время встречи в Белом доме

Москва17 мая Вести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подшутил над главой Белого дома Дональдом Трампом во время их личной встречи из-за того, что американский лидер не улыбается на фотографиях. По этому поводу бразильский лидер высказался в интервью The Washington Post.

Лула да Силва рассказал, что во время встречи с Трампом, когда они шли по Белому дому, он обратил внимание на снимки главы американской администрации и спросил: "Вы что, не умеете улыбаться?".

В ответ на это Трамп сказал, что избиратели предпочитают лидеров, которые выглядят серьезно. Президент Бразилии заметил, что это происходит "только во время выборов", и порекомендовал главе Белого дома "немного улыбнуться", поскольку выборы уже позади.

Лула да Силва также отметил, что политические разногласия с американским лидером не влияют на их двустороннее общение.

На прошлой неделе Лула да Силва на пресс-конференции по завершении переговоров в Вашингтоне высоко оценил уровень личного взаимопонимания с Трампом. Текущее состояние межгосударственных связей бразильский лидер охарактеризовал как исключительно позитивное.