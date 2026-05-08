Лула да Силва назвал отношения с Трампом любовью с первого взгляда

Лула да Силва сравнил отношения с Трампом с любовью с первого взгляда Лула да Силва назвал отношения с Трампом любовью с первого взгляда

Москва8 мая Вести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высоко оценил уровень личного взаимопонимания с американским коллегой Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по завершении двусторонних переговоров в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

Бразильский лидер охарактеризовал текущее состояние межгосударственных связей как исключительно позитивное. Он сравнил возникшее между президентами доверие с любовью с первого взгляда и особой "химией".

При этом Лула да Силва выразил надежду на то, что подобный конструктивный формат общения сохранится между любыми будущими руководителями Бразилии и Соединенных Штатов. Президент также отметил значительный прогресс в укреплении партнерства, который был достигнут с момента их первой краткой встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В завершение Лула да Силва поделился своей уверенностью в том, что Дональд Трамп относится к Бразилии с должным уважением.

По словам бразильского лидера, официальный Вашингтон проявляет явную заинтересованность в дальнейшем расширении и углублении двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что делегации Бразилии и США проведут незамедлительные консультации для поиска решений по вопросу пошлин.