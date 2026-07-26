Москва26 июл Вести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что считает новые американские пошлины стратегической ошибкой.

По его словам, которые приводит газета Washington Post, пошлины навредят самой американской экономике и партнерским отношениям США с Бразилией.

Новые пошлины, помимо того, что они несправедливы, являются стратегической ошибкой отмечается в статье да Силвы в газете

Бразильский лидер подчеркнул, что ряд американских производственных секторов зависит от ресурсов из Бразилии, из-за чего продукты питания, обувь, текстиль, мебель, автозапчасти, а также многие другие товары станут дороже для американцев.

16 июля сообщалось, что Вашингтон намерен ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, импортируемых из Бразилии.