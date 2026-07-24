Москва24 июл Вести.США вводят пошлины от 10% до 12,5% для 60 торговых партнеров, обвинив их в недостаточном контроле за запретом на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Минимальная ставка в 10% коснется 17 стран, включая Великобританию, Индию, Канаду и Мексику, которые уже запретили такой импорт, но, по мнению Вашингтона, недостаточно эффективно обеспечивают соблюдение этих норм. Для ряда товаров из ЕС, Японии, Южной Кореи и Швейцарии ставка составит 10% или 12,5% с вычетом действующих тарифов режима наибольшего благоприятствования. Для остальных участников расследования пошлина вырастет до 12,5%.

Новые меры вступят в силу в пятницу в 07:00 мск и заменят временную глобальную пошлину в 10%, введенную администрацией Дональда Трампа в феврале. Вашингтон переходит к целевым тарифам после истечения срока действия временной меры.