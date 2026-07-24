Москва24 июлВести.Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поставила под сомнение обоснованность решения Вашингтона о введении новых пошлин на европейские товары и заявила, что потребует от Вашингтона разъяснений, сообщает агентство Reuters.
Вашингтон вводит торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров, на долю которых приходится 99% американского импорта, в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.
По словам Каллас, утверждения о недостатках в системе контроля за принудительным трудом в ЕС необоснованны.
Такого нельзя сказать о Европейском союзезаявила Каллас агентству Reuters в кулуарах встреч АСЕАН в Маниле
Каллас заявила, что ЕС запросит разъяснения у Вашингтона, добавив, что блок выполнил обязательства в рамках трансатлантического торгового соглашения, достигнутого в прошлом году.
У нас была сделка с Америкой, и мы этой сделку соблюдали... Поэтому несоблюдение этой сделки стало неприятным сюрпризомпояснила Кая Каллас