ЕС потребует у Вашингтона разъяснений по поводу новых пошлин Каллас: ЕС потребует у Вашингтона разъяснений по поводу новых пошлин

Москва24 июл Вести.Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поставила под сомнение обоснованность решения Вашингтона о введении новых пошлин на европейские товары и заявила, что потребует от Вашингтона разъяснений, сообщает агентство Reuters.

Вашингтон вводит торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров, на долю которых приходится 99% американского импорта, в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

По словам Каллас, утверждения о недостатках в системе контроля за принудительным трудом в ЕС необоснованны.

Такого нельзя сказать о Европейском союзе заявила Каллас агентству Reuters в кулуарах встреч АСЕАН в Маниле

Каллас заявила, что ЕС запросит разъяснения у Вашингтона, добавив, что блок выполнил обязательства в рамках трансатлантического торгового соглашения, достигнутого в прошлом году.