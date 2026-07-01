ЕС отменил пошлины на промтовары из США Фон дер Ляйен: ЕС отменяет тарифы на импорт американских промышленных товаров

Москва1 июл Вести.Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщила об отмене пошлин на импорт американских промышленных товаров. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

По ее словам, с 1 июля Евросоюз отменяет пошлины на импорт американской промышленной продукции.

Это хорошая новость для трансатлантической торговли. Больше предсказуемости. Больше выбора. Лучшие цены для предприятий и потребителей ЕС. Это обязательство, выполненное в рамках Совместного заявления ЕС-США. И напоминание о том, что трансатлантические отношения остаются самыми ценными в мире. Давайте продолжим их развивать отметила глава ЕК

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам ЕС введением пошлин в 100%, если они введут налог на цифровые услуги для американского бизнеса. В соцсети Truth Social глава Белого дома сообщал, что многие страны Европы близки к введению налога на цифровые услуги для американских компаний.