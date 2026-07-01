Москва1 июлВести.Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщила об отмене пошлин на импорт американских промышленных товаров. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
По ее словам, с 1 июля Евросоюз отменяет пошлины на импорт американской промышленной продукции.
Это хорошая новость для трансатлантической торговли. Больше предсказуемости. Больше выбора. Лучшие цены для предприятий и потребителей ЕС. Это обязательство, выполненное в рамках Совместного заявления ЕС-США. И напоминание о том, что трансатлантические отношения остаются самыми ценными в мире. Давайте продолжим их развиватьотметила глава ЕК
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам ЕС введением пошлин в 100%, если они введут налог на цифровые услуги для американского бизнеса. В соцсети Truth Social глава Белого дома сообщал, что многие страны Европы близки к введению налога на цифровые услуги для американских компаний.