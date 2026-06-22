Посол: Бразилия хотела бы перейти на нацвалюты в расчетах с Россией

Посол рассказал, что мешает России и Бразилии рассчитываться нацвалютами Посол: Бразилия хотела бы перейти на нацвалюты в расчетах с Россией

Москва22 июн Вести.Бразилия стремится перейти к использованию национальных валют в платежах с Россией. Об этом РИА Новости сообщил посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

В настоящий момент у меня нет информации об использовании нацвалют в двусторонних платежах между Бразилией и Россией, но это наша цель сказал дипломат агентству

По словам посла, решение этого вопроса пока осложняется дисбалансом в торговле, который необходимо выровнять.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал в мае, что Россия и Бразилия ведут переговоры о долгосрочных поставках сжиженного природного газа, причем этот диалог перешел в "предметную стадию". По словам чиновника, бразильская сторона заинтересована в закупках СПГ, используемого в производстве удобрений. Россия же работает над признанием бразильскими властями российских стандартов сертификации нефтегазового оборудования - после снятия барьеров начнутся поставки.

В январе президент РФ Владимир Путин провел переговоры с бразильским лидером Лулой да Силвой. Стороны обсудили ситуацию вокруг военной операции США против Венесуэлы. Как сообщили тогда в Кремле, Россия и Бразилия подчеркнули "совпадение принципиальных подходов" по обеспечению суверенитета и национальных интересов республики.