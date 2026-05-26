РФ намерена развивать сотрудничество с Бразилией в сфере атома

Москва26 мая Вести.Россия намерена расширять сотрудничество с Бразилией в сфере мирного атома. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Есть традиционные сферы, где мы двигаемся. Это атом - сюда мы поставляем топливо для атомных станций. И мы заинтересованы в дальнейшем развитии и в строительстве здесь новых блоков большой, малой мощности, и темы изотопов. И здесь, в том числе, есть перспективы по добыче заявил он

После заседания российско-бразильской межправкомиссии в Бразилиа Решетников также указал, что Бразилия интересуется закупкой у России нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа.

Ранее в Минэкономразвития также отметили, что за последние шесть лет уровень торговли между странами вырос вдвое.