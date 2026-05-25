Посол РФ в Бразилии – о товарообороте наших стран Лабецкий: России и Бразилии нужны связи между разными видами промышленности

Москва25 мая Вести.Товарооборот России и Бразилии превысил 10 млрд долларов, и главная задача сейчас - его диверсификация. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в Федеративной Республике Бразилии Алексей Лабецкий.

По словам дипломата, Бразилия – основной внешнеэкономический и внешнеторговый партнер России в Латинской Америке.

Мы достигли уровня больше 10 миллиардов долларов. Годом больше, годом меньше, но в прошлом году по бразильской статистике это было 10,5 миллиарда. И это приличный товарооборот отметил Лабецкий

Основу товарооборота с российской стороны составляют поставки всех видов удобрений, а также дизельного топлива.

Мы поставляем на местный рынок порядка 30% того, что нужно для бразильской агроиндустрии. И второе, мы являемся сегодня одним из основных поставщиков дизеля. Дизель – это тот вид топлива, который гарантирует функционирование бразильской агроиндустрии, потому что вся продукция из внутренних районов страны вывозится к портам прежде всего автомобильным транспортом отметил дипломат

Бразилия, по его словам, поставляет в РФ прежде всего сельскохозяйственную продукцию - в частности, мясо, орехи и табак. Главной задачей посол назвал диверсификацию нашего товарооборота.