Российский торгпред рассказал о перспективах партнерства с MERCOSUR Торгпред Кондратенко: Россия имеет большие перспективы сотрудничества с MERCOSUR

Москва15 апр Вести.Российская Федерация обладает большим потенциалом для наращивания экономического взаимодействия с государствами субрегионального южноамериканского торгово-экономического объединения MERCOSUR.

Об этом сообщил торговый представитель РФ в Аргентине Виталий Кондратенко, чьи слова передает РИА Новости.

По словам торгпреда, наиболее перспективными партнерами в регионе на текущий момент являются Аргентина, Уругвай и Парагвай, которые располагают значительными инвестиционными ресурсами.

Кондратенко особо выделил Парагвай, отметив его привлекательный налоговый режим. Торгпред подчеркнул, что эту страну можно рассматривать в качестве стратегического логистического и финансового хаба для выхода российских компаний на рынки соседних государств.

Кроме того, российские и южноамериканские предприятия имеют все возможности для реализации совместных инициатив в энергетическом секторе, сельском хозяйстве, а также в сферах высоких технологий, науки и здравоохранения, заключил он.

Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Москва готова к переговорам о свободной торговле с MERCOSUR.