Москва15 апрВести.Российская Федерация обладает большим потенциалом для наращивания экономического взаимодействия с государствами субрегионального южноамериканского торгово-экономического объединения MERCOSUR.
Об этом сообщил торговый представитель РФ в Аргентине Виталий Кондратенко, чьи слова передает РИА Новости.
По словам торгпреда, наиболее перспективными партнерами в регионе на текущий момент являются Аргентина, Уругвай и Парагвай, которые располагают значительными инвестиционными ресурсами.
Кондратенко особо выделил Парагвай, отметив его привлекательный налоговый режим. Торгпред подчеркнул, что эту страну можно рассматривать в качестве стратегического логистического и финансового хаба для выхода российских компаний на рынки соседних государств.
Кроме того, российские и южноамериканские предприятия имеют все возможности для реализации совместных инициатив в энергетическом секторе, сельском хозяйстве, а также в сферах высоких технологий, науки и здравоохранения, заключил он.
Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Москва готова к переговорам о свободной торговле с MERCOSUR.