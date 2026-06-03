Москва3 июнВести.Россия и Бразилия продолжат работу по созданию независимой финансовой архитектуры. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябко в ходе сессии ПМЭФ. По его словам, данная система позволит обеспечить граждан обоих государств доступом ко всем необходимым товарам и услугам.
Рябков также назвал весьма впечатляющим экономический потенциал сотрудничества между РФ и Бразилией.
Продолжим деятельность по созданию независимой, устойчивой к внешним вызовам финансовой архитектурысказал Рябков
Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий рассказал, что товарооборот между двумя странами превысил 10 миллиардов долларов, и главная задача сейчас – его диверсификация.