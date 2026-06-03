Гурьев заявил, что товарооборот РФ и Бразилии за пять лет вырос в 2,5 раза

Товарооборот РФ и Бразилии за пять лет вырос в 2,5 раза Гурьев заявил, что товарооборот РФ и Бразилии за пять лет вырос в 2,5 раза

Москва3 июн Вести.За пять лет товарооборот России и Бразилии вырос в 2,5 раза. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель российской части Делового совета БРИКС Андрей Гурьев во время бизнес-диалога "Россия – Бразилия", который проходит в рамках ПМЭФ.

По словам Гурьева, сотрудничество между странами развивается очень динамично.

С 2020 года по 2025 товарооборот между странами вырос в 2,5 раза. Это колоссальная цифра и большое достижение со стороны наших бизнесменов, как бразильских, так и российских сказал Гурьев

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что Россия и Бразилия планируют развивать двустороннее партнерство в торгово-экономической и инвестиционной отраслях, а также в области культуры, образования и спорта.