Встреча сторонников Лулы да Силвы и Болсонару в Бразилии закончилась потасовкой

Сторонники Лулы да Силвы и Болсонару подрались в Бразилии Встреча сторонников Лулы да Силвы и Болсонару в Бразилии закончилась потасовкой

Москва1 мая Вести.День труда в Бразилии был отмечен стычкой, которую устроили сторонники действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и приверженцы экс-главы страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает CNN Brasil.

Как уточняется, потасовка произошла в столице государства - городе Бразилиа. Стычке предшествовала словесная перебранка, после которой между двумя группа людей произошла драка.

В конфликт вмешались полицейские, которые разняли дерущихся.

Ранее экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, возглавлявший страну в период с 2019 по 2023 год, был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения.

Федеральный верховный суд Бразилии признал бывшего президента страны Жаира Болсонару виновным в организации попытки государственного переворота.