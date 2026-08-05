Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной после нападок Милея

Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной после оскорблений Милея Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной после нападок Милея

Москва5 авг Вести.Власти Бразилии решили не возвращать своего посла Жулиу Бителли в Буэнос-Айрес и понизить уровень дипломатических отношений с администрацией президента Аргентины Хавьера Милея до уровня поверенных в делах.

Это решение было доведено до сведения посла Аргентины Даниэля Раймонди, который получил ноту протеста министерства иностранных дел, сообщает телеканал CNN Brasil.

Данный шаг стал реакцией официальной Бразилиа на то, что президент Аргентины позволил себе новые оскорбительные высказывания в адрес бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Как утверждается в материале, Милей публично назвал президента Бразилии "уголовником".

Тем временем в другой части Америки, на северном материке, власти США аннулировали визу бразильского посла в Вашингтоне.