Посол Феоктистов: РФ и Аргентина не сотрудничают в сфере мирного атома

Россия и Аргентина прекратили сотрудничество в сфере мирного атома Посол Феоктистов: РФ и Аргентина не сотрудничают в сфере мирного атома

Москва15 июл Вести.Россия и Аргентина в настоящее время не осуществляют сотрудничество в сфере мирного атома. Об этом в интервью "Известиям" рассказал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Дипломат отметил, что при этом российские и аргентинские компании сохраняют интерес к сотрудничеству в электроэнергетике, возобновляемой энергетике и нефтегазовой отрасли.

Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется. Вместе с тем фиксируем взаимный интерес российских и аргентинских компаний в кооперации в таких областях, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтегазовая промышленность сказал Феоктистов

Он добавил, что предусмотренные аргентинским режимом стимулирования крупных инвестиций финансовые льготы могли бы способствовать развитию энергетического сотрудничества.

Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере мирного атома, подписанное Россией и Аргентиной в 2018 году, Буэнос-Айрес официально не денонсировал.

Ранее стало известно, что Москва готова обсудить с Вашингтоном сотрудничество по космическим станциям. Особое значение российская сторона придает взаимопомощи при внештатных ситуациях.