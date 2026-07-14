Москва14 июлВести.Космические программы США и России остаются вне политики. Об этом ИС "Вести" заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
Космические программы, они вне политики, и это доказывает то, что ежегодно полеты осуществляются как нашими кораблями с американскими астронавтами, так и в Соединенных Штатах на их кораблях с нашими космонавтами. Поэтому они вместе живут, вместе работают, вместе проводят научные эксперименты и продвигают таким образом международное сотрудничество в области космосасказал первый вице-премьер России
Ранее Мантуров заявил, что Россия и США обсудят дальнейшее существование Международной космической станции.