Рябков: точка невозврата для мирного космоса пока не пройдена

Москва20 апр Вести.У мира еще есть шанс сохранить космос мирным и свободным от оружия и конфликтов, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на заседании международного клуба "Триалог".

Дипломат также подчеркнул, что будущее космоса сейчас во многом зависит от неотложных и скоординированных действий членов мирового сообщества.

Мы еще не прошли точку невозврата в сохранении космического пространства мирным, свободным от оружия и конфликтов сказал Рябков, слова которого приводит ТАСС

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия выступает против размещения любого оружия в космосе. Он предупредил, что гонка вооружений в этой сфере может иметь печальные последствия для всего человечества.