МИД: Россия будет продвигать инициативу неразмещения первыми оружия в космосе

МИД России раскрыл позицию Москвы по вопросу о "звездных войнах" МИД: Россия будет продвигать инициативу неразмещения первыми оружия в космосе

Москва11 июл Вести.Россия продолжит активно продвигать инициативу, связанную с неразмещением первыми оружия в космосе (НПОК), чтобы сохранить космическое пространство свободным от любых вооружений.

Соответствующий комментарий размещен на сайте Министерства иностранных дел РФ по итогам тематического семинара, который прошел в рамках третьей сессии Рабочей группы ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе.

Наша страна намерена и далее предпринимать максимальные усилия для продвижения инициативы НПОК в качестве меры, нацеленной на сохранение космического пространства свободным от любых видов оружия сказано в заявлении внешнеполитического ведомства

В МИД также отметили конструктивную позицию и значительный вклад многих государств в обсуждение этой темы.

В апреле 2026 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у мира еще есть шанс сохранить космос свободным от оружия и конфликтов.