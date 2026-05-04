Москва4 маяВести.Россия может выступить с новыми инициативами касательно идеи создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ).
Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете "Известия".
По мнению дипломата, реализация идеи создания зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке упирается в позицию Израиля, который отказывается присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Как отметил постпред, идея создания такой зоны будет оставаться в международной повестке до момента ее полной реализации. Он не исключил, что по мере необходимости Россия будет выдвигать новые инициативы по данному вопросу.
Ранее Соединенные Штаты подготовили и передали России и Китаю пакет инициатив, касающийся вопросов контроля над вооружениями и обеспечения глобальной стратегической стабильности.