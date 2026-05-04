Ульянов: Россия может выдвинуть инициативы о свободной от ОМУ зоне

РФ может выдвинуть предложения о зоне, свободной от ОМУ, на Ближнем Востоке Ульянов: Россия может выдвинуть инициативы о свободной от ОМУ зоне

Москва4 мая Вести.Россия может выступить с новыми инициативами касательно идеи создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ).

Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете "Известия".

По мнению дипломата, реализация идеи создания зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке упирается в позицию Израиля, который отказывается присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как отметил постпред, идея создания такой зоны будет оставаться в международной повестке до момента ее полной реализации. Он не исключил, что по мере необходимости Россия будет выдвигать новые инициативы по данному вопросу.

Ранее Соединенные Штаты подготовили и передали России и Китаю пакет инициатив, касающийся вопросов контроля над вооружениями и обеспечения глобальной стратегической стабильности.