Мантуров: Россия готова обсуждать с США сотрудничество по космическим станциям

Москва готова обсуждать с Вашингтоном сотрудничество по космическим станциям Мантуров: Россия готова обсуждать с США сотрудничество по космическим станциям

Москва14 июл Вести.Москва готова обсуждать с Вашингтоном сотрудничество в области развития национальных орбитальных космических станций. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Он посетил запуск корабля "Союз МС-29" с космодрома Байконур, а после провел рабочую встречу с главой NASA Джаредом Айзекманом при участии руководителя Роскосмоса, председателя совета партии Единая Россия по инновационному и технологическому развитию Дмитрия Баканова.

Стороны обсудили грядущее сведение с орбиты Земли Международной космической станции в 2030 году, а также дальнейшее взаимодействие.

Готовы к обсуждению перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций. Здесь особое значение придаем возможности оказания взаимной помощи при возникновении внештатных ситуаций приводит слова Мантурова секретариат первого вице-премьера РФ

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о значимости кооперации США и России в космической сфере. Он подчеркнул, что это сотрудничество важно сохранить для будущего страны.