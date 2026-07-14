Дмитриев: кооперация с США в космосе очень важна для будущего РФ

Дмитриев подчеркнул важность кооперации РФ и США в космической сфере Дмитриев: кооперация с США в космосе очень важна для будущего РФ

Москва14 июл Вести.Кооперация РФ и США в космической сфере является исторической и играет очень большую роль для будущего России. Об этом ИС "Вести" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Я считаю, что очень важна кооперация России и США в космосе — это историческая кооперация, она очень важна для будущего нашей страны заявил Дмитриев

Ранее на космодроме Байконур состоялась встреча главы Роскосмоса Дмитрия Баканова и руководителя NASA Джареда Айзекмана. Одной из тем стала судьба МКС.