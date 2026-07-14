На Байконуре состоялась встреча гендиректора Роскосмоса и главы NASA Баканов поблагодарил главу NASA Айзекмана за поддержку экипажа "Союза МС-29"

Москва14 июл Вести.На космодроме Байконур состоялись переговоры главы госкорпорации "Роскосмос", председателя совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрия Баканова и главы NASA Джареда Айзекмана. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Отмечается, что стороны среди прочего обсудили продолжение эксплуатации Международной космической станции, а также совместную работу, связанную с завершением ее функционирования.

Кроме того, главы Роскосмоса и NASA затронули тему продолжения программы перекрестных полетов.

В ходе встречи Баканов поблагодарил Айзекмана за поддержку экипажа корабля "Союз МС-29".

Спасибо, что нашли время поддержать совместную команду – наших ребят Петра Дуброва, Анну Кикину и, конечно же, Анила Менона сказал он

Ранее стало известно, что на Байконуре завершилось заседание госкомиссии с участием Баканова и Айзекмана. В рамках встречи были утверждены основной и дублирующий экипажи миссии МКС-75.