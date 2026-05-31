Москва31 мая Вести.Космодромы Байконур, Восточный и Плесецк загружены и работают взаимодополняемо. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" сказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Есть взаимодополнение [в деятельности космодромов - ред.]. У нас [помимо Восточного и Байконура - ред.] есть Плесецк. Где-то надо на полярную орбиту полезную нагрузку вводить - где-то с Восточного, где-то с Байконура. Поэтому они все загружены и все работают сказал Баканов

Ранее в Роскосмосе заявили, что у РФ и Казахстана есть успешный опыт взаимодействия в космической сфере.