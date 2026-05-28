В Роскосмосе рассказали о совместной с Казахстаном эксплуатации Байконура Баканов отметил теснейшее сотрудничество с Казахстаном в космической сфере

Москва28 мая Вести.У России и Казахстана есть успешный опыт взаимодействия в космической сфере, заявил ИС "Вести" глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Очень хорошо опыт [сотрудничества РФ и Казахстана] себя показал. Крайне большую поддержку нам оказывает вице-премьер Жаслан Хасенович Мадиев и [председатель Аэрокосмического комитета] Баубек Жеткергенович [Оралмагамбетов], глава Казкосмоса. Мы в теснейшей связке все дни подготовки к запуску "Сункар/Союз-5" провели вместе, получали содействие по всем вопросам, поэтому у нас тесная связка и эксплуатация Байконура отметил он

Ранее сообщалось, что в ходе визита российской делегации в Казахстан будут обсуждаться вопросы по проекту "Байтерек".