Мантуров: у РФ и США есть потенциал для кооперации в лунных программах

Мантуров оценил перспективу сотрудничества РФ и США в лунных программах Мантуров: у РФ и США есть потенциал для кооперации в лунных программах

Москва14 июл Вести.Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров отметил, что у РФ и США имеется потенциал сотрудничества в рамках лунных программ. Его слова приводит секретариат российского вице-премьера.

Мантуров посетил космодром Байконур, где совместно с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым и директором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаредом Айзекманом принял участие в запуске космической ракеты с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-29".

В ходе мероприятий зампред обсудил перспективные направления сотрудничества РФ и США в космической сфере.

Видим потенциал для кооперации в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, а также решение вопросов спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях сказал Мантуров

По его словам, страны также могли бы развивать общие проекты в области космической медицины и биологии на орбитальных станциях.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что кооперация РФ и США в космической сфере является исторической и играет очень большую роль для будущего России.