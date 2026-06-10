Посол Феоктистов: Москва хочет, чтобы Аргентина была в числе друзей России

Посол РФ Феоктистов: Аргентину и Россию связывают долгие годы товарищества Посол Феоктистов: Москва хочет, чтобы Аргентина была в числе друзей России

Москва10 июн Вести.Москва хочет, чтобы Аргентина была среди друзей России. Об этом рассказал посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Россию и Аргентину связывают долгие годы сотрудничества, товарищества и взаимного уважения.

У России много друзей по всему миру​​​. Искренне хотим, чтобы среди них была и Аргентина сказал Феоктистов

Дипломат отметил, что шаблонность мышления, распространенная на Западе, через СМИ воспроизводит шаблонные стереотипы о россиянах.

Ранее лидер Аргентины Хавьер Милей рассказал, что экономическая, миграционная и демографическая политика европейских стран привела их на грань уничтожения.