Москва10 июнВести.Москва хочет, чтобы Аргентина была среди друзей России. Об этом рассказал посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Россию и Аргентину связывают долгие годы сотрудничества, товарищества и взаимного уважения.
У России много друзей по всему миру. Искренне хотим, чтобы среди них была и Аргентинасказал Феоктистов
Дипломат отметил, что шаблонность мышления, распространенная на Западе, через СМИ воспроизводит шаблонные стереотипы о россиянах.
Ранее лидер Аргентины Хавьер Милей рассказал, что экономическая, миграционная и демографическая политика европейских стран привела их на грань уничтожения.