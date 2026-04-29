Милей: Европа оказалась на грани уничтожения из-за своей политики

Президент Аргентины: политика Европы привела ее на грань уничтожения Милей: Европа оказалась на грани уничтожения из-за своей политики

Москва29 апр Вести.Аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что экономическая, миграционная и демографическая политика стран Европы привела их на грань уничтожения.

Милей выступил на конференции по экономической теории в Буэнос-Айресе.

Европа оказалась на грани уничтожения отметил он

По словам аргентинского президента, в Европе разрушили пенсионную систему, продвигали зеленую повестку и поощряли приток иностранцев, "убивая нерожденных детей" и "импортируя людей".

Аргентинский лидер выступает против "климатической" повестки, основанной на концепции влияния человека на изменение климата.

Ранее Милей говорил, что Россия, США и Китай станут лидерами нового мирового порядка.