Москва29 апрВести.Аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что экономическая, миграционная и демографическая политика стран Европы привела их на грань уничтожения.
Милей выступил на конференции по экономической теории в Буэнос-Айресе.
Европа оказалась на грани уничтоженияотметил он
По словам аргентинского президента, в Европе разрушили пенсионную систему, продвигали зеленую повестку и поощряли приток иностранцев, "убивая нерожденных детей" и "импортируя людей".
Аргентинский лидер выступает против "климатической" повестки, основанной на концепции влияния человека на изменение климата.
Ранее Милей говорил, что Россия, США и Китай станут лидерами нового мирового порядка.