Москва23 апр Вести.Фермер Патрик Легра в интервью информационной службе "Вести" раскритиковал политику европейских властей, заявив, что у них нет других решений, кроме введения налогов.

По словам фермера, Европа сейчас ориентирована на "карательную" экологическую политику.

Ветряки – один из двух работает. Запреты на средства защиты растений, меньше использование воды. Но при этом импорт из любых стран их не беспокоит, за исключением стран, с которыми мы в конфликте, например, России и еще нескольких целевых стран. В итоге все сводится к тому, что хочет делать госпожа Урсула фон дер Ляйен, потому что она подписывает соглашение о свободной торговле практически в одиночку, даже без согласия стран. И она принимает решение по газу, по удобрениям, по дизелю или бензину, а остальные страны просто следуют за этим. В результате цены растут, а доступность снижается. Нас буквально зажимают. Мы больше не можем обсуждать цены и при этом не всегда получаем нужные объемы рассказал Легра

Фермер отметил, что политики не оплачивают топливо, жилье и услуги, поэтому они не понимают, что значит жить, когда нужно за все это платить.

Сегодня проблема в том, что все делается за спиной сельского хозяйства, рыбаков, работников, перевозчиков. То есть, кроме введения налогов, у политиков, похоже, нет других решений. Они не платят за сельскохозяйственное дизельное топливо, не платят за обычный дизель или бензин, не платят своим водителям, не платят за машины, за жилье, поэтому они не понимают, что значит жить каждый день, когда нужно все это оплачивать заявил Легра

Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев заявил, что блокада Ормузского пролива негативно скажется на посевах в Северном полушарии Земли – есть риск уменьшения объемов производства.