Москва25 апр Вести.В Аргентине проживают до полумиллиона выходцев из России, заявил посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РИА Новости.

Я думаю, около 400-500 тысяч. Из России в Аргентину прошло несколько иммиграционных волн. Например, в конце XIX века после (Октябрьской - прим. ред.) революции 1917 года. Во время первой волны, по данным некоторых отчетов, Россия занимала четвертое место по количеству иммигрантов в Аргентине после Италии, Испании и Франции. Это видно, когда гуляешь по Буэнос-Айресу. Много русских ресторанов, СПА, даже есть футбольный клуб