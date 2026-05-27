Москва27 мая Вести.Объемы добычи нефти на совместных российско-венесуэльских предприятиях вернулись к показателям декабря 2025 года, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в беседе с "Известиями".

Добыча нефти на совместных российско-венесуэльских предприятиях осуществляется в соответствии с достигнутыми ранее двусторонними договоренностями​​​, отметил посол.

Объемы добычи восстановились до уровня декабря прошлого года, то есть до введенной США морской блокады в отношении Венесуэлы приводят "Известия" слова Мелик-Багдасарова

Посол предположил, что постепенный рост показателей совместной работы сказался на общей статистике Венесуэлы.

Между тем профессор СПбГУ, директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец напомнил, что Венесуэла не расторгала ни одного соглашения с Россией.

Однако сотрудничество Москвы и Каракаса уже не станет таким, каким оно прописано в договоре о стратегическом партнерстве. Тем не менее, все зависит от того, как долго США смогут сохранить влияние на Венесуэлу, пояснил Хейфец.

Мелик-Багдасаров заявил также, что Москва и Каракас гамерены возобновить туристические обмены.