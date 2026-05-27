Москва27 мая Вести.Россия и Венесуэла рассматривают возможность запуска чартерных авиарейсов на остров Маргарита. Об этом "Известиям" рассказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

По словам дипломата, вопрос расширения туристических связей между двумя странами не потерял свою актуальность. Он напомнил, что за последние несколько лет Венесуэлу посетили свыше 50 тысяч российских туристов.

Буквально несколько дней назад мы вновь беседовали об этом с министром туризма Венесуэлы [Даниэллой] Кабельо, которая с оптимизмом смотрит на перспективы возобновления данного направления двустороннего сотрудничества отметил Мелик-Багдасаров

Посол РФ добавил, что в настоящее время профильные экономические структуры занимаются проработкой возможности организации чартерного авиасообщения с островом Маргарита.

Ранее дипломат рассказал, что Москва и Каракас планируют возобновить туристические обмены. Мелик-Багдасаров подчеркнул, что если будет принято данное решение, то увеличится количество авиарейсов и будет расширена география полетов между двумя государствами.