Москва5 авг Вести.США аннулировали визу бразильского посла в Вашингтоне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на госдепартамент.

Такой шаг стал ответом на отсутствие согласия со стороны Бразилии на назначение посла США, отмечает агентство.

По версии Госдепа, Бразилия не предоставила официального одобрения кандидатуры посла США, а также отказала в выдаче виз нескольким американским дипломатам.

Госдеп может восстановить действие визы посла Бразилии, как только стороны урегулируют спорные вопросы.

Между тем глава МИД Бразилии Мауро Виэйра выразил обеспокоенность по поводу риска военной интервенции со стороны США.