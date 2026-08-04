Москва4 авгВести.Госдепартамент США уведомил Конгресс США о намерении закрыть пять зарубежных диппредставительств, сообщает Reuters.
В частности, Госдеп намерен закрыть посольство США в Сент-Джордже (Гренада), консульства в Нагое (Япония), Медане (Индонезия) и Виннипеге (Канада), а также отделение посольства в Дуале (Камерун)
США редко прибегают к массовым сокращениям количества дипмиссий, и в данном случае это не связано с конкретным геополитическим кризисом. При этом Госдеп пока не выступил с официальным уведомлением, уточняет Reuters.
Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили возможность открытия посольства США в Минске.