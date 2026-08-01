Москва1 авгВести.Посольства Соединенных Штатов в Израиле и ряде арабских государств призвали американских граждан быть готовыми покинуть Ближний Восток.
Так, в заявлении американского диппредставительства в Израиле отмечается, что обстановка в регионе остается сложной "с потенциалом непредвиденной эскалации".
Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалацииговорится в сообщении
Аналогичные публикации размещены на сайтах посольств США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре.
При этом американских граждан, находящихся за пределами Ближнего Востока, попросили пересмотреть планы поездок в регион или через него.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что США и Израиль готовятся провести в предстоящие выходные масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана.