Журналист Бернвальд: удары США по Ирану повлияли на весь Ближний Восток

Удары США по Ирану вызвали беспокойство в странах Ближнего Востока Журналист Бернвальд: удары США по Ирану повлияли на весь Ближний Восток

Москва9 июл Вести.Новые атаки США по целям в Иране повлияли на обстановку в странах ближневосточного региона, сообщил журналист ИС "Вести" из Ливана Станислав Бернвальд.

Сейчас начинает гореть весь регион, не только Персидский залив, но и весь Ближний Восток. Здесь вот ситуацией такой неспокойной пользуется Израиль, который уже откровенно говорит о том, что не будет прислушиваться к рекомендациям Штатов и будет продолжать действовать здесь, в Ливане, на юге страны по отношению к "Хезболле", до тех пор, пока не разоружат эту организацию. Понятно, "Хезболла" говорит о том, что это невозможно, и они готовы противостоять израильской агрессии отметил Бернвальд

По словам журналиста, на юге Ливана сейчас наблюдаются столкновения.

На юге Ливана по-прежнему есть локальные стычки между "Хезболлой" и ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. – Прим. ред.) сказал он

Ранее сообщалось, что в Ливане опасаются новых атак со стороны Израиля на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об отмене режима прекращения огня с Ираном.

Накануне армия США нанесла серию ударов по системам ПВО и ракетным складам Ирана. Военнослужащие Исламской Республики в ответ атаковали американские топливные хранилища на Ближнем Востоке. В результате американских обстрелов Ирана погибли 14 человек, еще 78 получили ранения.

Днем 9 июля гостелерадио Ирана сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар десятью ракетами по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании.