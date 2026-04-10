Москва10 апр Вести.Страны Персидского залива утверждают, что ситуация в регионе ухудшилась после новых атак Ирана, рассказал журналист ИС "Вести" Эмиль Мирсаев.

По его словам, системы ПВО были активированы в городе Эрбиль в Ираке, где расположены объекты дипломатической миссии США.

Остановка в странах Персидского залива несколько ухудшилась. Появились сообщения о новых ударах по их территории, в арабском городе Эрбиль были активированы системы ПВО. Там, я напомню, находится комплекс американской дипмиссии. Кроме того, возле американской военной базы "Харир" в Иракском Курдистане всю ночь кружили дроны-камикадзе. Кто именно их запустил – неизвестно рассказал Мирсаев

Он добавил, что Иран уже был обвинен в атаках по объектам в Ираке и Саудовской Аравии, где была атакована насосная станция на трубопроводе "Восток-Запад".

Она [Саудовская Аравия] обвинила Иран уже в новых атаках по своей территории с момента вступления в силу режима прекращения огня. Как отметили местные СМИ, были атакованы насосные станции на трубопроводе "Восток-Запад", в результате чего из строя вышли мощности, и Саудовская Аравия лишилась возможности экспортировать примерно 700 тысяч баррелей нефти в сутки. Об ударах со стороны Ирана по объектам энергетической инфраструктуры заявили власти Кувейта, однако Корпус стражей исламской революции опроверг все подобные обвинения заявил Мирсаев

Ранее в КСИР заявили, что иранская сторона не производила запуски ракет в направлении каких-либо стран после начала действия режима прекращения огня.

Агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщало, что запланированные переговоры Соединенных Штатов и Ирана в Исламабаде не начнутся до тех пор, пока США не сдержат свои обещания насчет прекращения израильских атак по Ливану.