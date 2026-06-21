Минздрав Ливана: с марта при ударах Израиля погибли не менее 4 тысяч человек

В Ливане подсчитали число погибших при израильских бомбардировках Минздрав Ливана: с марта при ударах Израиля погибли не менее 4 тысяч человек

Москва21 июн Вести.В результате ударов израильской авиации по Ливану с 2 марта 2026 года погибли не менее 4 тысяч человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные ливанского министерства здравоохранения.

Уточняется, что число погибших составило 4 057 человек, а количество раненых достигло 12 121.

14 июня президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. Документ, в частности, предусматривает открытие Ормузского пролива для гражданских судов и снятие американской военно-морской блокады.

17 июня глава Белого дома подтвердил, что между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о взаимопонимании.

Незадолго до этого американский лидер потребовал полного прекращения огня на всех фронтах ближневосточного конфликта, включая Ливан, чтобы создать условия для более эффективного диалога с Ираном.

20 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ остановить удары по Ливану.

Вечером того же дня вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Швейцарию для участия в переговорах с Тегераном.

Технические консультации между представителями Соединенных Штатов и Исламской Республики должны пройти в швейцарском городе Бюргеншток.

В мероприятии также примут участие представители Пакистана и Катара.