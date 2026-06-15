На восстановление судоходства в Ормузском проливе может потребоваться около года Эксперт рассказал о судьбе Ормузского пролива после сделки Ирана и США

Москва15 июн Вести.Для восстановления судоходства в Ормузском проливе потребуется от 6 до 12 месяцев. Об этом декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заявил ИС "Вести".

К докризисному уровню судоходство может вернуться во второй половине 2027 года, отметил экономист.

По оценкам ряда ведомств в тех же самых Соединенных Штатах Америки, для восстановления судоходства в Ормузском проливе довоенного уровня потребуется не меньше полугода, а то и года. То есть мы в данном случае можем говорить о начале 2027 или о второй половине даже 2027 года, когда судоходство, а, следовательно, и торговля после разблокировки Ормузского пролива вернется к довоенному, докризисному уровню рассказал Селезнев

При этом эксперт подчеркнул, что мгновенная нормализация ситуации в Ормузском проливе после заключения сделки между Ираном и США невозможна из-за того, что рынки начнут вести себя очень осторожно.

Своего рода мир испытал очень серьезный шок. Мир осознал, что Ормузский пролив является бутылочным горлышком мировой торговли, и повторение каких бы то ни было подобных конфликтов в будущем чревато для мира очень серьезными последствиями отметил экономист

В первую очередь рынки будут стремиться восполнить возникшие дефициты товарных позиций, таких как углеводороды и минеральные удобрения, добавил Селезнев.

В Ормузском проливе скопилось большое количество судов, то есть необходимо будет нормализовать, вновь выстроить должным образом логистику. Для этого потребуется осуществить разминирование акватории Ормузского пролива, что опять же потребует времени подытожил эксперт

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран заключили сделку. В МИД Ирана подчеркнули, что меморандум о взаимопонимании предусматривает прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане с 15 июня. Встреча представителей Ирана и США для подписания сделки пройдет в Женеве 19 июня. Соглашение Тегерана и Вашингтона скрепит резолюция Совета Безопасности ООН.