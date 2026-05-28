Белый дом велел прокурорам не заводить дела против и.о. президента Венесуэлы

Москва28 мая Вести.Администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом в неофициальном порядке рекомендовала федеральным прокурорам в Майами (штат Флорида) не инициировать расследования в отношении исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Об этом сообщило Associated Press (AP), ссылаясь на действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов.

По информации агентства, Родригес находилась под наблюдением Управления по борьбе с наркотиками США, по меньшей мере, с 2018 года, но официальные обвинения в отношении нее так и не были выдвинуты.

Источники агентства утверждают, что данное решение стало еще одним "признаком потепления отношений" между Вашингтоном и Каракасом.

Всем сказали прекратить утверждает один из собеседников AP

В марте 2026 года Reuters писало, что в США разработали проект обвинительного заключения против Родригес с целью усиления давления на Венесуэлу.

По данным агентства, американский Минюст готовил в отношении венесуэльского политика обвинения в коррупции и отмывании денег. Впоследствии представители ведомства опровергли эту информацию.